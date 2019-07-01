«Монреаль» сделал оффер-шит Себастьяну Ахо

Клуб «Монреаль Канадиенс» попытался перехватить нападающего Себастьяна Ахо у «Каролины Харрикейнз» с помощью оффер-шита, информирует журналист Эрик Энджелс. «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

Как украсть звезду у конкурента. Всё об оффершитах в НХЛ Последний раз, когда игрок сменил команду таким способом, дело едва не дошло до драки.