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«Монреаль» сделал оффер-шит Себастьяну Ахо

«Монреаль» сделал оффер-шит Себастьяну Ахо
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Монреаль Канадиенс» попытался перехватить нападающего Себастьяна Ахо у «Каролины Харрикейнз» с помощью оффер-шита, информирует журналист Эрик Энджелс. «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.

В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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