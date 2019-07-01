Спецца подписал контракт с «Торонто» на $ 700 тыс. без бонусов

Нападающий Джейсон Спецца заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует журналист Боб Маккензи.
Канадский хоккеист поставит подпись под однолетним договором. Зарплата 36-летнего хоккеиста составит $ 700 тыс., бонусов в контракте не предусмотрено.
Последние пять лет Спецца провёл в составе «Даллас Старз». В минувшем сезоне он принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив восемь шайб и отдав 19 результативных передач при показателе полезности «-13». В плей-офф канадский форвард набрал 5 (3+2) баллов в 11 матчах. До переезда в Техас Спецца на протяжении длительного времени защищал цвета «Оттавы Сенаторз».
Ранее «Торонто» обменял в «Каролину» нападающего Патрика Марло. Впоследствии «ураганы» выкупили контракт ветерана, который планирует вернуться в «Сан-Хосе Шаркс».
- 1 июля 2019
-
22:48
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
22:13
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:11
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:10