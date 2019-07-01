Спецца подписал контракт с «Торонто» на $ 700 тыс. без бонусов

Нападающий Джейсон Спецца заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует журналист Боб Маккензи.



Канадский хоккеист поставит подпись под однолетним договором. Зарплата 36-летнего хоккеиста составит $ 700 тыс., бонусов в контракте не предусмотрено.



Последние пять лет Спецца провёл в составе «Даллас Старз». В минувшем сезоне он принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив восемь шайб и отдав 19 результативных передач при показателе полезности «-13». В плей-офф канадский форвард набрал 5 (3+2) баллов в 11 матчах. До переезда в Техас Спецца на протяжении длительного времени защищал цвета «Оттавы Сенаторз».



Ранее «Торонто» обменял в «Каролину» нападающего Патрика Марло. Впоследствии «ураганы» выкупили контракт ветерана, который планирует вернуться в «Сан-Хосе Шаркс».