Дюшейн заключил с «Нэшвиллом» контракт на $ 56 млн

Нападающий Мэтт Дюшейн перешёл в стан «Нэшвилл Предаторз», информирует официальный сайт «хищников». Соглашение подписано сроком на семь лет и $ 56 млн.



В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывал $ 6 млн.



Ранее стало известно, что канадским нападающим также интересовались «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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