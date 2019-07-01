Дюшейн заключил с «Нэшвиллом» контракт на $ 56 млн

Нападающий Мэтт Дюшейн перешёл в стан «Нэшвилл Предаторз», информирует официальный сайт «хищников». Соглашение подписано сроком на семь лет и $ 56 млн.
В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывал $ 6 млн.
Ранее стало известно, что канадским нападающим также интересовались «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
- 1 июля 2019
-
22:48
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
22:13
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:11
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
20:01
-
19:53
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:10