Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дюшейн заключил с «Нэшвиллом» контракт на $ 56 млн

Дюшейн заключил с «Нэшвиллом» контракт на $ 56 млн
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Мэтт Дюшейн перешёл в стан «Нэшвилл Предаторз», информирует официальный сайт «хищников». Соглашение подписано сроком на семь лет и $ 56 млн.

В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывал $ 6 млн.

Ранее стало известно, что канадским нападающим также интересовались «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE
Все главные сделки, обмены и слухи.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент