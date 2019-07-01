Российский голкипер Иван Просветов подписал контракт с «Аризоной Койотс», информирует официальный сайт команды. 20-летний вратарь поставил подпись под стандартным соглашением новичка сроком на три сезона.



В минувшем сезоне 20-летний Просветов сыграл 53 матча за команду Хоккейной лиги Онтарио «Сагино», в которых его статистика составила: коэффициент надёжности 2,94, 91% отражённых бросков и четыре шат-аута. Уроженец Москвы попал в третью символическую сборную OHL сезона-2018/19.

Просветов был задрафтован «Койотс» в четвёртом раунде драфта 2018 года под 114-м номером.



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.