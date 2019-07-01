Сергей Бобровский обратился к болельщикам «Коламбуса»

Вратарь Сергей Бобровский после перехода во «Флориду Пантерз» попрощался с болельщиками «Коламбус Блю Джекетс».
«Дорогие фанаты CBJ. Я принял решение двигаться дальше. Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей, и я желаю «Коламбусу» дальнейшего развития и успехов. Да, мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой.
Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю, и сегодня это моё решение. От всего сердца хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за всё время моего пребывания в CBJ. Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный приём. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб Blue jackets, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. Коламбус навсегда останется жить в моём сердце», — написал вратарь в «Инстаграме».
- 1 июля 2019
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