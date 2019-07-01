В «Каролине» пошутили по поводу оффер-шита «Монреаля»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» пошутил над оффер-шитом, который сделал «Монреаль Канадиенс» нападающему Себастьяну Ахо.



В «твиттере» клуба появился опрос «Стоит ли „Каролине“ повторять предложение „Монреаля“?». На вопрос есть два варианта ответа, но оба они положительные. Можно ответить «да» либо на английском, либо на французском языке.



«Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.

Бержевен: Ахо принял оффер-шит «Монреаля» и хочет к нам приехать