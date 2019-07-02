«Колорадо» попрощался с Сёменом Варламовым
«Колорадо Эвеланш» в «Твиттере» попрощался с голкипером Сёменом Варламовым, который заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» после восьми лет, проведённых в клубе из Денвера.
«Ты стоял твердо между штангами в течение восьми сезонов, и мы очень благодарны», — говорится в сообщении клуба.
Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «лавин» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.
Варламов подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс»
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