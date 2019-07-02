«Коламбус» опубликовал прощальное видео, посвящённое Бобровскому

«Коламбус Блю Джекетс» в своём «твиттере» опубликовал видеоролик, посвящённый российскому вратарю Сергею Бобровскому, который 1 июля перешёл во «Флориду Пантерз». Контракт с «Пантерз» подписан сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн.

В составе «Коламбуса» Бобровский стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».