Панарин — «Коламбусу»: надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живём один раз

Российский нападающий Артемий Панарин после перехода во «Нью-Йорк Рейнджерс» попрощался с болельщиками «Коламбус Блю Джекетс».
«Дорогой «Коламбус», хочу сказать спасибо за тёплый приём и возможность быть частью семьи «Блю Джекетс». Я был счастлив, играя за «Коламбус». Я надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живём один раз», — написал Панарин в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
В услугах форварда также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».
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