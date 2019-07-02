Ленер: с нетерпением жду моего нового приключения с «Чикаго»

Голкипер Робин Ленер после перехода во «Чикаго Блэкхоукс» попрощался с болельщиками «Нью-Йорк Айлендерс».
«Спасибо за замечательный год, «Айлендерс». Желаю всем в этой организации всего наилучшего. Спасибо замечательным фанатам, которые поддерживали меня. Вы, парни, особенные, и я никогда не забуду этот год. С нетерпением жду моего нового приключения с «Чикаго», — написал Ленер в своём «твиттере».
По итогам минувшего сезона 27-летний Ленер стал финалистом на приз лучшему вратарю – «Везина Трофи». Зато Робин стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.
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