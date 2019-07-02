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Бобровский – о переходе во «Флориду»: я счастлив!

Бобровский – о переходе во «Флориду»: я счастлив!
Хоккей / НХЛ 0

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», поделился эмоциями от трансфера.

«Привет, Флорида! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас», — написал вратарь в своём «инстаграме».

Напомним, контракт Бобровского с «Флоридой Пантерз» подписан сроком на семь лет. Зарплата голкипера за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.

Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн. В своей новой команде Бобровский будет выступать под 72-м номером.

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