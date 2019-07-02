«Адмирал» представил обновлённый логотип клуба

Хоккейный клуб «Адмирал» объявил об изменении эмблемы на сезон 2019/20. «Обновление логотипа продиктовано современными спортивными тенденциями. В моде плоская графика, плашки, упрощение для использования в мобильных устройствах», — говорится на официальном сайте клуба из Владивостока.



Разработкой эмблемы занималась студия спортивного дизайна, управляющим партнёром которой является Михаил Антипин, создавший первый логотип клуба. «Без преувеличения могу сказать, что «Адмирал» -важный и значимый для меня проект, поэтому хочу поблагодарить клуб за повторное обращение. Мы переосмыслили штурвал, сделали его чуть проще, чище и яснее, при этом постарались сохранить преемственность с фирменным стилем клуба», — отметил Антипин.

Изображение нового логотипа «Адмирала» можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».