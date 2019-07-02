Бобровский заработает $ 47,5 млн из $ 70 млн в первые четыре года контракта

Стали известны подробности перехода российского голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз». Контракт подписан сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн.



Бобровский заработает $ 47,5 в первые четыре года контракта. Из $ 70 млн, которые россиянин получит за всё время, проведённое в клубе, $ 33 являются бонусами. Также в контракте прописан полный запрет на перемещение Бобровского в течение первых четырёх лет. Однако и после его истечения голкиперу будет не так просто совершить переход. С 1 июля 2024 года начнёт действовать ещё один запрет, согласно которому Бобровского нельзя будет обменять в любой из 16 прописанных в контракте клубов.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

