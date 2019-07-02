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Кожевников: Бобровский – великий хоккеист. Он затащит «Флориду» в плей-офф

Кожевников: Бобровский – великий хоккеист. Он затащит «Флориду» в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз».

«Бобровский везде играет на высочайшем уровне. Он большой мастер, великий хоккеист. «Коламбус» не топ-команда, «Флорида» — то же самое, никак не может попасть в плей-офф, вот и будет тащить их. Прошлую команду он в плей-офф затащил, значит, и здесь сыграет на хорошем уровне.

Может ли Бобровский стать лучшим российским вратарём? Может, конечно! Василевский достоин звания, которое он получил, но и у него не всё сладко было — в плей-офф не всё сладко получилось», — приводит слова Кожевникова Sport24.

Бобровский подписал контракт с «Флоридой Пантерз» сроком на семь лет, его зарплата за сезон составит $ 10 млн.

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