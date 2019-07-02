Третьяк – о площадках: зачем изобретать велосипед, если НХЛ уже всё придумала?

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) перейти на канадские площадки, а также рассказал о возможных изменениях в правилах.
«Я давно призывал IIHF сократить углы, меня не слушали, а теперь всё равно пришли к этому. Все изменения должны работать на хоккей и зрителей. Зачем изобретать велосипед, если НХЛ уже всё придумала? Почему они делают это, а мы нет? Здесь нечего бояться.
Идей много, мы с IIHF обсуждаем, есть комиссия. Можно перенести точку вбрасывания и сделать её прямо посередине ширины площадки. Вообще будет убийственно. Мы много чего обсуждаем. Например, чтобы вратарь вообще не выходил за ворота и не останавливал шайбу. Но пока это всё осуществить очень тяжело», — приводит слова Третьяка ТАСС.
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