Третьяк: у нас демократическая страна. Мы не можем привязать хоккеистов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о своём отношении к массовым отъездам молодых российских хоккеистов в Северную Америку.
«Конечно, мы не хотим, чтобы они уезжали. Но у нас демократическая страна. Мы не можем привязать хоккеистов. Федерация старается, создаёт условия. Но если оглянуться на восемь-девять лет назад, тогда действительно были пробелы в подготовке, спортсмены не могли показывать себя.
Сейчас у нас есть юниорская лига, молодёжные лиги, студенческая лига, Высшая хоккейная лига (ВХЛ) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Есть чёткая вертикаль и разные этапы, где игрок может проявить себя. Вершиной пирамиды является национальная сборная. Нам многие завидуют, что практически все сильнейшие хоккеисты безотказно приезжают в сборную. Это большая работа федерации. В сборную стремится попасть каждый хоккеист», — приводит слова Третьяка ТАСС.
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