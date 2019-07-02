Сбежавший из «Баффало» Берглунд подписал контракт с «Юргорденом»

Шведский нападающий Патрик Берглунд подписал однолетний контракт с клубом шведской лиги «Юргорден», информирует официальный «твиттер» команды. Ранее в Северной Америке сообщали об интересе к игроку клубов Национальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне шведский форвард не явился в расположение «Баффало Сэйбрз». В результате «клинки» сначала дисквалифицировали Берглунда на неопределённое время, а затем расторгли контракт с игроком.



В сезоне-2018/19 Берглунд сыграл 23 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-5». 31-летний форвард перешёл в стан «клинков» в июле 2018 года, став участником громкого обмена с «Сент-Луис Блюз». Канадский форвард Райан О'Райлли отправился в «Сент-Луис», а в качестве компенсации «Сэйбрз» получили трёх форвардов — Владимира Соботку, Берглунда и Тэйджа Томпсона.

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