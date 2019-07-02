Телегин: хоккейную экипировку не все могут позволить, она стоит больших денег
Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин после вручения формы юным спортсменам в Новокузнецке рассказал, почему решил заняться таким видом благотворительности.
«Форма — это самое важное. Изначально главное — коньки иметь и научиться кататься. Все знают, что экипировка стоит больших денег и не каждый может себе позволить. Когда был маленький, к нам приезжал канадский хоккеист Майк Гартнер и тоже дарил форму, и я думал, что, если буду зарабатывать и всё будет хорошо, обязательно приеду и сделаю то же самое», — приводит слова Телегина «Новокузнецк.ru».
Напомним, в сезоне-2018/19 Кубок Гагарина впервые в своей истории завоевал московский ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина в финальной серии обыграли «Авангард» (4-0).
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