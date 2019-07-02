Колтон Гиллис продолжит играть за рижское «Динамо»
Нападающий Колтон Гиллис продолжит играть за рижское «Динамо», информирует официальный «твиттер» латвийского клуба. Срок контракта с 30-летним канадским форвардом пока неизвестен.
В октябре 2018 года Гиллис вернулся в рижское «Динамо», в составе которого провёл несколько матчей в сезоне-2017/18. В регулярном чемпионате—2018/19 нападающий принял участие в 35 играх, записав на свой счёт 5 (1+4) баллов при показателе полезности "-3" и 17 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 10,5 минут.
В прошедшем сезоне латвийская команда не сумела пробиться в плей-офф, оставшись на девятой строчке Западной конференции. «Динамо» заработало 62 балла в 62 встречах.
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