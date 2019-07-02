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Источник: «Вегас» не верит в компромисс с Гусевым и готов к его обмену

Источник: «Вегас» не верит в компромисс с Гусевым и готов к его обмену
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и нападающий Никита Гусев испытывают сложности в переговорах по новому контракту. Как сообщает The Athletiс, руководство «Вегаса» не верит, что сумеет прийти к компромиссу в переговорах и готово обменять права на Гусева.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом.

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«Вегас» готов обменять Гусева. Совсем не ценят звезду КХЛ
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