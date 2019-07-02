Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
В минское «Динамо» вернулся шведский голкипер Юнас Энрот, информирует официальный сайт белорусской команды. Вратарь выступал за «Динамо» на протяжении двух последних сезонов, однако в конце регулярного чемпионата сезона-2018/19 перешёл в шведский «Эребру». За «Эребру» он провёл 10 поединков, пропускал в среднем меньше двух шайб за игру (1,88) при проценте отраженных бросков 92,7.
За минское «Динамо» Энрот провёл в Континентальной хоккейной лиге 104 матча, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.
Напомним, в прошедшем сезоне минское «Динамо» не сумело принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, заняв 11-е место в Западной конференции.
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