Буре: во «Флориде» создают команду вокруг Бобровского, полевых под него подберут

Легендарный форвард Павел Буре прокомментировал переход Сергея Бобровского во «Флориду Пантерз» и Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Могу сказать только хорошее и о штате Флорида, и о Нью-Йорке. Совершенно разные места для жизни. Там, где играют „Пантерз“, всегда тепло, светит солнце. Ну а выступая за „Рейнджерс“, ты попадаешь в Madison Square Garden. Это самый престижный дворец спорта в мире. Это счастье для любого артиста и музыканта — выступить там. А для „Рейнджерс“ это домашняя арена, и Панарин станет одной из звёзд спортивного шоу-бизнеса.



Флорида — это совсем другое. Если в MSG вообще нет билетов и там всё продано, то у „Пантерз“ есть проблемы с посещаемостью. Но если хозяева берут таких игроков, как Бобровский, то показывают, что хотят создать хорошую команду, как в своё время сделали в „Лос-Анджелесе“ вокруг Уэйна Гретцки. Можно ли строить состав вокруг вратаря? С кого-то надо начинать. Это большой плюс, когда у тебя все надёжно на последнем рубеже. И думаю, полевых игроков под Боба тоже подберут», — сказал Буре.

Контракт Бобровского — самый крупный в истории «Флориды», он обошёл Буре