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Макфи: найдём Гусеву место в «Вегасе» или в другом клубе НХЛ

Макфи: найдём Гусеву место в «Вегасе» или в другом клубе НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал информацию по возможному обмену российского форварда Никиты Гусева.

«Гусев – отличный хоккеист. Мы хотим достичь соглашения, но если у нас ничего не получится, будем рассматривать варианты. К нему проявляют интерес, нам уже звонили. Посмотрим, к чему это приведёт.

Он очень хорошо проявил себя на международной арене и хочет играть в НХЛ. Никита много работал, чтобы попасть сюда. В любом случае мы найдём ему место в «Вегасе» или в другом клубе НХЛ.

В ближайшие дни будет много разговоров. Команды, которые не смогли подписать нужных свободных агентов, попробуют усилиться через обмены», – цитирует функционера The Athletic.

Источник: «Вегас» не верит в компромисс с Гусевым и готов к его обмену
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