Генменеджер «Коламбуса» — об уходе Панарина: могу спать спокойно

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал уход нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Мы все время говорили, что сделаем всё возможное, чтобы удержать Панарина. Мы показали это. Даже в последний день мы стремились к победе. Мы перепробовали все, что можно. И я могу спать спокойно, зная, что мы сделали всё возможное, чтобы сохранить хорошего игрока, который нам нравился.



Переход Нюквиста? Он является техничным, быстрым, универсальным игроком, который станет прекрасным дополнением для нашей команды как на льду, так и вне его. Это талантливый плеймейкер, который умеет играть в двусторонний хоккей. На протяжении всей карьеры он был невероятно надёжным игроком, и мы рады его приветствовать в нашей семье», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.

Панарин должен стать легендой Нью-Йорка. Он самый дорогой русский в НХЛ В новом клубе Артемия видят в роли главной звезды и лидера, который поможет им выиграть.