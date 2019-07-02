Хабибулин приступил к работе в лагере развития СКА

Сегодня, 2 июля, в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» открылся лагерь развития для игроков команд системы СКА.
32 полевых игрока и шесть вратарей были разделены на две группы, каждая из которых провела занятие на льду и на земле. На льду хоккеисты работали под руководством тренера СКА по развитию игроков Дэниэла Бохнера, тренера-методиста Ларса Юханссона, тренера Игоря Ефимова, тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса, известного российского вратаря Николая Хабибулина и тренера СКА по ИФП Дениса Коротышева.
Занятия в лагере развития будут проходить в соответствии с национальной программой подготовки игроков «Красная машина». Основное внимание на тренировках будет уделено силовому катанию, физической подготовке и индивидуальной технике игроков. Также для хоккеистов разработана специальная программа по восстановлению и правильному питанию, запланированы теоретические занятия по подготовке к матчам и тренировочному процессу.
Завершится лагерь в «Хоккейном городе» 11 июля, после чего там начнёт первый этап подготовки к сезону-2019/20 основная команда СКА.
- 2 июля 2019
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