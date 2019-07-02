Бобровский: теперь буду разрушать атаки Панарина в игре, а не на тренировках

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», прокомментировал уход Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Что есть то есть. Это бизнес. Это жизнь. Каждый выбирает наилучшие условия для себя, для своей семьи. Уверен, что он счастлив оказаться в „Рейнджерс“, так же как и я во „Флориде“. Теперь буду разрушать его атаки в играх, а не на тренировках», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, контракт Бобровского с «Флоридой Пантерз» подписан сроком на семь лет. Зарплата голкипера за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.



Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн. В своей новой команде Бобровский будет выступать под 72-м номером.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.