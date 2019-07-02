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Стали известны подробности возможного переезда Ткачёва и Бурдасова в НХЛ

Стали известны подробности возможного переезда Ткачёва и Бурдасова в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Агент Шуми Бабаев поделился мнением о будущем нападающих Владимира Ткачёва и Антона Бурдасова, которые близки к переезду в Национальную хоккейную лигу. Напомним, оба хоккеиста в прошедшем сезоне выступали за уфимский «Салават Юлаев».

«Рассматриваем несколько предложений клубов НХЛ по Владимиру Ткачеву. Он примет окончательное решение через несколько дней. Также есть шанс в 10-15%, что Ткачев подпишется со СКА в КХЛ.

У Антона Бурдасова всё просто, в ближайшие дни вопрос с переходом в НХЛ должен проясниться. Первые дни рынка бесплатных агентов показывают, где и какие вакансии находятся. Я веду переговоры каждый день.

Говорили с президентом ЦСКА о Валерии Ничушкине. У него есть предложения в НХЛ, говорить о возвращении в России преждевременно», — написал Бабаев в своём «твиттере».

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