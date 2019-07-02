«Каролина» повторила оффер-шит «Монреаля» и сохранит Ахо

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» решил повторить оффер-шит «Монреаль Канадиенс», которое канадская команда сделала нападающему Себастьяну Ахо. Напомним, вчера, 1 июля «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Если бы «Каролина» не повторила предложение, Ахо бы перешёл в «Монреаль».



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.



Ранее агент Ахо сообщил, что его клиент хочет перейти в «Монреаль Канадиенс».

Агент Ахо подтвердил, что его клиент намерен перейти в «Монреаль»