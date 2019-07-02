Уодделл — о контракте Ахо: у «Каролины» есть ресурсы для победы в Кубке Стэнли
Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал повторение оффер-шита «Монреаля», сделанного нападающему «ураганов» Себастьяну Ахо.
«Это было лёгкое решение. Себастьян — один из лучших игроков НХЛ и центральный элемент организации. Мы говорили с ним на протяжении всего процесса, и он дал понять, что хочет быть частью «Каролины».
Наша задача изначально заключалась в том, чтобы подписать взаимовыгодные условия. Ни в коем случае не было беспокойства, что мы не сможем соответствовать контракту, предложенному «Монреалем». Нас не стоит недооценивать. У «Каролины» есть план и все ресурсы, чтобы выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова функционера официальный сайт команды.
«Каролина» повторила оффер-шит «Монреаля» и сохранит Ахо
- 2 июля 2019
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