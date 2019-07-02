Уодделл — о контракте Ахо: у «Каролины» есть ресурсы для победы в Кубке Стэнли

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал повторение оффер-шита «Монреаля», сделанного нападающему «ураганов» Себастьяну Ахо.



«Это было лёгкое решение. Себастьян — один из лучших игроков НХЛ и центральный элемент организации. Мы говорили с ним на протяжении всего процесса, и он дал понять, что хочет быть частью «Каролины».



Наша задача изначально заключалась в том, чтобы подписать взаимовыгодные условия. Ни в коем случае не было беспокойства, что мы не сможем соответствовать контракту, предложенному «Монреалем». Нас не стоит недооценивать. У «Каролины» есть план и все ресурсы, чтобы выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова функционера официальный сайт команды.

«Каролина» повторила оффер-шит «Монреаля» и сохранит Ахо