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Уодделл — о контракте Ахо: у «Каролины» есть ресурсы для победы в Кубке Стэнли

Уодделл — о контракте Ахо: у «Каролины» есть ресурсы для победы в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал повторение оффер-шита «Монреаля», сделанного нападающему «ураганов» Себастьяну Ахо.

«Это было лёгкое решение. Себастьян — один из лучших игроков НХЛ и центральный элемент организации. Мы говорили с ним на протяжении всего процесса, и он дал понять, что хочет быть частью «Каролины».

Наша задача изначально заключалась в том, чтобы подписать взаимовыгодные условия. Ни в коем случае не было беспокойства, что мы не сможем соответствовать контракту, предложенному «Монреалем». Нас не стоит недооценивать. У «Каролины» есть план и все ресурсы, чтобы выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова функционера официальный сайт команды.

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