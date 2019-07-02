Нилл: Павелски очень хочет побеждать, его настрой впишется в коллектив «Далласа»

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о переходе в свою команду нападающего Джо Павелски. По условиям договора, среднегодовая зарплата составит $ 7 млн, срок соглашения — три сезона.



«Не каждый день становится свободным игрок калибра Джо, и мы крайне рады, что он стал игроком нашей команды. Он является лидером во всех смыслах этого слова и хорошо зарекомендовавшим себя голеадором, продолжающим выступать на элитном уровне. После разговора с ним становится очевидным, как сильно он желает побеждать. И этот настрой идеально впишется в наш коллектив», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Джо Павелски заключил контракт с «Далласом»