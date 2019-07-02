В «Каролине» заявили, что Ахо никогда не хотел покинуть клуб

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал заявление агента нападающего Себастьяна Ахо, сообщившего, что его клиент хочет играть за «Монреаль Канадиенс». Напомним, «Монреаль» сделал оффер-шит финскому форварду, однако «ураганы» решили повторить их предложение.



«Ахо никогда не хотел покинуть Роли. Просто его агент хотел таким образом надавить на нашу организацию», — приводит слова Уодделла Sportsnet.



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.



Вчера, 1 июля, «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн.

«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффершит в НХЛ за 6 лет Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.