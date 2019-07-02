В «Каролине» заявили, что Ахо никогда не хотел покинуть клуб

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал заявление агента нападающего Себастьяна Ахо, сообщившего, что его клиент хочет играть за «Монреаль Канадиенс». Напомним, «Монреаль» сделал оффер-шит финскому форварду, однако «ураганы» решили повторить их предложение.
«Ахо никогда не хотел покинуть Роли. Просто его агент хотел таким образом надавить на нашу организацию», — приводит слова Уодделла Sportsnet.
В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
Вчера, 1 июля, «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн.
- 2 июля 2019
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