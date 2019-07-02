«Сан-Хосе» подписал контракт с защитником Князевым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с 18-летним российским защитником Артемием Князевым, информирует официальный сайт «акул». Хоккеист подписал с американской командой стандартное соглашение новичка сроком на три сезона. Напомним, воспитанник казанского «Ак Барса» был выбран «Сан-Хосе» на недавно прошедшем драфте НХЛ во втором раунде под общим 48-м номером.



В прошедшем сезоне Князев выступал в Юниорской лиге Квебека за клуб «Чикутими». В 55 матчах регулярного чемпионата россиянину удалось записать на свой счёт 34 (13+21) балла при показателе полезности "+11" и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник провёл четыре игры, отдав две результативных передачи.

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