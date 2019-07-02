Николай Кныжов перешёл из СКА в систему «Сан-Хосе»

Защитник петербургского СКА Николай Кныжов сменил петербургский СКА на систему клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщает в своём «твиттере» агент Дэн Мильштейн. 21-летний хоккеист заключил стандартный контракт новичка.



В прошедшем сезоне Кныжов провёл только три матча в Континентальной хоккейной лиге, в среднем проводя на площадке около восьми минут за матч. Большую часть чемпионата Кныжов провёл в фарм-клубе «СКА-Нева», отыграв в регулярном чемпионате ВХЛ 46 матчей и набрав 5 (1+4) баллов при показателе полезности "+16" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф молодой хоккеист отыграл 11 матчей, сделав одну результативную передачу.



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