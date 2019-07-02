Николай Кныжов перешёл из СКА в систему «Сан-Хосе»
Защитник петербургского СКА Николай Кныжов сменил петербургский СКА на систему клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщает в своём «твиттере» агент Дэн Мильштейн. 21-летний хоккеист заключил стандартный контракт новичка.
В прошедшем сезоне Кныжов провёл только три матча в Континентальной хоккейной лиге, в среднем проводя на площадке около восьми минут за матч. Большую часть чемпионата Кныжов провёл в фарм-клубе «СКА-Нева», отыграв в регулярном чемпионате ВХЛ 46 матчей и набрав 5 (1+4) баллов при показателе полезности "+16" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф молодой хоккеист отыграл 11 матчей, сделав одну результативную передачу.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 2 июля 2019
-
21:24
-
21:17
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
19:54
-
19:36
-
19:23
-
19:13
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:13
-
16:44
-
16:18
-
16:13
-
15:40
-
15:23
-
15:17
-
14:55
-
14:47
-
14:30
-
14:06
-
13:43
-
13:29
-
13:03
-
12:52
-
12:19
-
11:47
-
11:23
Партнерский контент