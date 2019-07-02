Бобровский — о переходе во «Флориду»: всё дело в Кубке, он — главная цель

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», прокомментировал свою цель в новом клубе.
«Всё дело в Кубке Стэнли. Он — моя главная цель. Вот почему я теперь здесь. Я действительно считаю, что мы можем сделать с „Флоридой“ что-то особенное», — приводит слова Бобровского североамериканский журналист Ник Котсоника в своём «твиттере».
Напомним, контракт Бобровского с «Флоридой Пантерз» подписан сроком на семь лет. Зарплата голкипера за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.
Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн. В своей новой команде Бобровский будет выступать под 72-м номером.
- 2 июля 2019
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