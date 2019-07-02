В Северной Америке шутят над схожестью Кенневилля и логотипа «Флориды»

В Северной Америке шутят над схожестью главного тренера «Флориды Пантерз» Джоэля Кенневилля и логотипа клуба. Фотографу удалось поймать удачный кадр, где тренер находится в том же ракурсе, что и логотип.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



Тренер возглавил «Флориду» в апреле. 60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году. Ранее именитый наставник также работал с «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».

