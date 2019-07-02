Генменеджер «Сан-Хосе» прокомментировал подписание Кныжова и Князева

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание контрактов с российскими защитниками Николаем Кныжовым и Артемием Князевым.



«Кныжов — молодой, техничный защитник, который представлял Россию на молодёжном чемпионате мира и во время сезона в КХЛ заметно прибавил. Он хорошо катается, может использовать скорость и физическую силу, чтобы помешать сопернику.



Князев здорово провёл летний лагерь, где он продолжил показывать своё уверенное обращение с шайбой, интеллект, прекрасное катание и усердную работу. Мы рады, что он вернётся в свою команду QMJHL, в которой проведёт важный сезон. „Шикутими“ — кандидат на чемпионство под руководством тренера Яника Жана. И мы ждём, что Артемий станет большой частью команды», — цитирует функционера официальный сайт лиги.