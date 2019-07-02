«Авангард» подписал Мизюрина, «Барыс» — Гурина
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о нескольких сделках, осуществлённых в течение дня.
«Авангард» заключил двусторонний контракт на один год с нападающим Максимом Мизюриным. Прошлый сезон игрок провёл в клубе «Ньюфаундленд» (ECHL).
«Барыс» подписал двустороннее соглашение с нападающим Валерием Гуриным, выступавшим в Казахстане за «Номад».
Московское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Даниилом Авдюхиным.
«Спартак» переподписал на новых условиях контракт с вратарём Павлом Хомченко.
В ходе регулярного чемпионата-2019/20 годов каждая команда КХЛ проведёёт по 62 матча. На каждый этап Евротура запланированы паузы по шесть дней. Матч звёзд КХЛ состоится 18-19 января 2020 года в Санкт-Петербурге.
Главные ожидаемые переходы в КХЛ. Кого ещё подпишут клубы?
Громкие сделки ещё обязательно будут.
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