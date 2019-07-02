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Дюшейн: за последние годы множество раз думал о переходе в «Нэшвилл»

Дюшейн: за последние годы множество раз думал о переходе в «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Мэтт Дюшейн поделился впечатлениями от подписания контракта с «Нэшвилл Предаторз».

«Если бы меня спросили пару недель назад, где я буду играть в сезоне-2019/20, я бы сказал — Нэшвилл. Но это только кажется, что решение было лёгким. На самом деле, когда ты определяешь свою жизнь на семь-восемь лет вперёд, это всегда масса сомнений и раздумий. Нужно найти баланс между тем, что подсказывает тебе голова, и тем, что говорит сердце. Я уже сбился со счёта, сколько раз за последние годы я думал, что стану „хищником“, но каждый раз оказывался в другой команде.

Мы поняли с Лавиолеттом друг друга с полуслова. Лавиолетт хочет видеть как можно больше забитых голов, а для атакующего игрока это звучит как музыка. Я мгновенно был покорён», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Дюшейн заключил с «Нэшвиллом» контракт на $ 56 млн
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