Генменеджер «Сан-Хосе»: уважаем решение Павелски уйти, он вошёл в историю

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал переход форварда Джо Павелски в «Даллас Старз». Нападающий провёл в составе «акул» 13 сезонов.
«Павелски уже вошёл в историю „Сан-Хосе“. Он был выбран нами в седьмом раунде драфта, а последние четыре сезона носил звание капитана. Нам будет не хватать этого игрока. Не только сильный хоккеист, но и личность, оказавшая большое влияние на организацию и партнёров по команде. Однако в НХЛ существует потолок зарплат. И мы не смогли найти взаимопонимание по новому контракту, чтобы сохранить Джо в „Шаркс“. Как и многие игроки в лиге, он получил право стать свободным агентом. Мы уважаем решение Павелски и благодарим его за эти прекрасные 13 сезонов. Он всегда будет членом семьи «Сан-Хосе», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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