Панарин: мечтал играть за «Рейнджерс», здесь моё сердце

Российский нападающий Артемий Панарин поделился эмоциями от перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Они из «Оригинальной шестёрки», здесь моё сердце», — приводит слова Панарина пресс-служба клуба в «Твиттере».

Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».