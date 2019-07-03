Панарин заработает $ 40 млн из $ 81,5 млн в первые три года контракта

Стали известны подробности семилетнего соглашения, которое подписал российский форвард Артемий Панарин при переходе из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Общая сумма контракта — $ 81,5 млн.



В первые три года Панарин заработает $ 40 млн. Из $ 81,5 млн, которые россиянин получит за всё время, проведённое в клубе, $ 74,5 млн являются подписными бонусами. Также в контракте прописан полный запрет Панарина на перемещение в семилетний период действия соглашения. В последние три года контракта россиянин получит $ 29 млн с учётом прописных бонусов.



В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Панарин потерял почти $ 7 млн из-за перехода в «Рейнджерс»