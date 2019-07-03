Бобровский: у меня наилучшие шансы выиграть Кубок Стэнли во «Флориде»

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», поделился эмоциями от трансфера и рассказал о целях в новой команде.



«Моё решение в первую очередь было связано с командой, а не с климатом или условиями для жизни. Для меня самое важное — это хоккейная составляющая. Конечно, Флорида сама по себе — прекрасное место, но это идёт как дополнительный бонус к хоккею. Позитивный, хороший бонус.



Здесь один из лучших тренеров в лиге, очень грамотный и креативный менеджмент. Кроме того, я считаю, что клуб провел очень грамотную и глубокую работу по подписанию свободных агентов. Они не гонялись за большими именами, а заполняли именно те позиции, которые нуждались в усилении. Все эти составляющие и сыграли самую большую роль в моём решении.



Я счастлив и жду не дождусь момента, когда начну играть для болельщиков «Флориды». Моя цель, моя главная мечта — это Кубок Стэнли, и я считаю, что с этой командой у меня наилучшие шансы его выиграть», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.