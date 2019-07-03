Куинн: Панарин недоволен своими результатами. Он хочет выйти на новый уровень

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о подписании российского форварда Артемия Панарина.



«Приход Панарина? Когда в команде появляется игрок такого уровня, все стараются прибавить, настрой становится другим. Великая команда верит в себя. Это не зазнайство, это уверенность в своих силах. И он нам в этом поможет.



Мы рассматриваем вариант объединения Артемия Панарина и Мики Зибанеджада в одном звене. Всегда хочется прогрессировать. Это не зависит от возраста. Они оба хотят расти, хотят быть лучшими в команде. У меня есть ощущение, что Панарин не совсем доволен своими результатами. Он хочет выйти на новый уровень, как и Мика», — приводит слова главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.