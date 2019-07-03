Панарин: сердце подсказало, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке

Российский хоккеист Артемий Панарин, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс», принял участие в своей первой пресс-конференции после подписания соглашения. Общение с журналистами проходило в «Мэдисон Сквер Гарден».



У Панарина был личный переводчик, но на вопрос об эмоциях после перехода в стан «Нью-Йорк Рейнджерс» форвард ответил без его помощи. «Я дома», — сказал Панарин на английском языке.



Затем российский нападающий поделился трудностями, с которыми он столкнулся в межсезонье. «Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался, и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке. С нетерпением жду первой игры. Очень жаль, что сезон начнётся не скоро», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Куинн: Панарин недоволен своими результатами. Он хочет выйти на новый уровень