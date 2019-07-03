Панарин: сердце подсказало, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке

Российский хоккеист Артемий Панарин, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс», принял участие в своей первой пресс-конференции после подписания соглашения. Общение с журналистами проходило в «Мэдисон Сквер Гарден».
У Панарина был личный переводчик, но на вопрос об эмоциях после перехода в стан «Нью-Йорк Рейнджерс» форвард ответил без его помощи. «Я дома», — сказал Панарин на английском языке.
Затем российский нападающий поделился трудностями, с которыми он столкнулся в межсезонье. «Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался, и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке. С нетерпением жду первой игры. Очень жаль, что сезон начнётся не скоро», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
- 3 июля 2019
-
11:30
-
11:16
-
10:57
-
10:20
-
10:06
-
09:50
-
09:11
-
08:48
-
08:26
-
03:54
-
03:37
-
01:48
- 2 июля 2019
-
23:56
-
23:23
-
23:14
-
22:44
-
22:31
-
22:13
-
22:06
-
21:41
-
21:24
-
21:17
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
19:54
-
19:36
-
19:23
-
19:13
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:18