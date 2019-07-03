Бобровский – о переезде во Флориду: главное — купить хороший солнцезащитный крем

Российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», рассказал, как протекает его переезд из Огайо в Южную Флориду.
«Дело это нелёгкое. Целый процесс. Но опять же, это всё интересно, это новая глава в моей карьере, новая статья в моей личной истории. Конечно, будут и сложности, но в целом я с большим оптимизмом смотрю в будущее и рад, что всё получилось именно так.
Как супруга отреагировала на переезд? Тут уж куда я, туда и она (смеётся). Вообще она у меня молодец, всегда меня поддерживает, всегда помогает. «Куда ты решишь отправиться, — говорит, — так оно и будет». Но, конечно, я и её мнения спрашивал. Хочется же, чтобы и ей было хорошо.
Но в Майами ведь и правда условия отличные. Хорошая погода, много витамина D. Главное — хороший солнцезащитный крем купить», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
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