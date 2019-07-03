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Яковлев – о переходе на финские площадки: мне комфортнее. Можно меньше бегать

Яковлев – о переходе на финские площадки: мне комфортнее. Можно меньше бегать
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Яковлев, перешедший из «Нью-Джерси Дэвилз» в магнитогорский «Металлург», рассказал об адаптации в родном клубе, а также прокомментировал решение «Магнитки» сменить площадку европейского формата на коробку финского размера.

«Не забывайте, что я воспитанник «Магнитки». В родном клубе знаком почти со всеми. С капитаном Сергеем Мозякиным, Николаем Кулёминым и Виктором Антипиным вместе много играли за сборную России, пересекался и с другими ребятами. Надеюсь, адаптация мне не потребуется.

Переход «Магнитки» на финские площадки? Только в плюс. Играя в НХЛ, понял, что будущее всё-таки за маленькими площадками, игра на них быстрее и зрелищнее, что необходимо прежде всего болельщикам.

Если честно, то и нам, защитникам, на маленьком льду комфортнее. Можно меньше бегать, нет риска застрять где-то в углу и потерять пятачок. Теперь понимаю, почему почти все защитники, которые возвращались из НХЛ в КХЛ, были не в восторге от большого льда», — приводит слова Яковлева Russia-Hockey.ru.

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