Михеев – о переходе в «Торонто»: в Канаде совершенно другой хоккей

Российский нападающий Илья Михеев, подписавший контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», рассказал, как готовится к переезду в Канаду.
«Отпуск уже провёл. Сейчас тренируюсь потихоньку, форму набираю, потому что совсем другие условия, другой хоккей. Надо подготовиться к этому. Занимаюсь с тренером по физической подготовке. Думаю, на лёд только в июле выйду.
Мне сказали, что будет нужна машина, потому что тренировочная арена находится не в центре города. Надо будет ехать туда. С переездом очень сильно помогает агент. Буду жить возле главной арены. Это в центре города, чтобы не было дискомфорта куда-то ехать постоянно.
Экипировку за океан беру, но не всю. Нагрудник, коньки… По мелочи, потому что там цвета другие. В «Торонто» знаком пока только с Никитой Зайцевым. Удалось поговорить чуть-чуть», — сказал Михеев в интервью официальному сайту омского «Авангарда».
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