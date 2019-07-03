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Аткинсон: мы не всегда ладили с Панариным, но я чертовски его уважал

Аткинсон: мы не всегда ладили с Панариным, но я чертовски его уважал
Хоккей / НХЛ 0

30-летний нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал уход из команды россиянина Артемия Панарина, перешедшего в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Артемий позвонил мне буквально через 10 минут после того, как подписал контракт. Он также звонил капитану Нику Фолиньо. Он поблагодарил меня за то, что я играл с ним последние пару лет, стал его другом, и выразил надежду, что мы останемся друзьями на протяжении всей нашей карьеры и будем на связи.

Я действительно ценю это. Буду первым, кто признает, что мы не всегда ладили, но я всегда чертовски уважал его, его взросление, ребячество. Мало кто знает, как ему приходилось завоёвывать авторитет на каждом шагу. Панарин — тот парень, которого я всегда буду называть другом», — приводит слова Аткинсона The Athletic.

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