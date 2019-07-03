Фолиньо – об уходе Панарина и Бобровского из «Коламбуса»: удивлён и разочарован

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал уход из клуба голкипера Сергея Бобровского, перешедшего во «Флориду Пантерз», и нападающего Артемия Панарина, подписавшего контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Я очень удивлён. Если вы действительно хотите побеждать и находитесь в команде, которая это делает, просто удивительно уходить. Мы все хотим видеть парней, желающих выигрывать в составе «Колумбуса», а они хотят побеждать в другом месте. Мы с нетерпением ждём того момента, когда сможем доказать их неправоту.



Я рад за них как друг, потому что они сейчас там, где хотят быть. Разочарован ли я как товарищ по команде? Да, я бы сказал, что разочарован, но есть много факторов, которые влияют на это. Мне трудно просто проглотить эту ситуацию», — приводит слова Фолиньо The Athletic.