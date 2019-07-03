Фолиньо: никогда не мог понять, что в голове у Бобровского

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо рассказал, когда, по его мнению, канадец Мэтт Дюшейн и россияне Сергей Бобровский и Артемий Панарин решили, что покинут клуб.



«Я понимаю точку зрения Дюшейна и его взгляд на вещи. Он не был здесь так уж долго, но ему тут очень нравилось. Я уверен, он и дальше будет рассказывать об этом людям. Однако он решил, куда хочет уйти, ещё до того, как приехал в «Коламбус».



Что касается Бобровского, то я никогда не мог понять, что у него в голове. Вратари – люди другой породы. Но Панарин… Не хочу вкладывать ему в уста какие-то слова, но я просто почувствовал, как он уже осознавал, что подпишет долгосрочный контракт. Ему нравилось жить в Коламбусе. Панарин мог выгуливать собаку в парке, и люди в основном оставляли его в покое. Но когда яркие огни зовут тебя…



У каждого своё видение лучшей жизни. Это важное решение, означающее, что вы хотите играть всю оставшуюся жизнь в этом клубе. Не все решения можно понять, но нужно их уважать», — приводит слова Фолиньо The Athletic.